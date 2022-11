Che fine ha fatto Annuccia di “Un medico in famiglia”

Leggi su tvzap

(Di sabato 26 novembre 2022) PERSONAGGI TV.di “Unin” è in realtà Eleonora Cadeddu, una giovane 27enne che lavora, studia e ha ben 8 nipoti. Ecco che la sua vita dopo la nota serie tv è cambiata ma lei si rietine felice e piena di voglia di fare. Peccato solo per i casting. Infatti IL aver interpretatoper così tanto tempo non la sta aiutando. Andiamo a vedere cosa ha detto ai microfoni di Fanpage.it.di “Unin” Eleonora Cadeddu è stata per ben 20 annidi “Unin”. L’attrice inizia la sua carriera a soli due anni, nei panni della piccola di. Al suo fianco un nonno che la vizia, Lino Banfi, un padre amorevole, Giulio Scarpati e una ...