Casablanca | gli 80 anni di un intramontabile manifesto del cinema americano

Leggi su movieplayer

(Di sabato 26 novembre 2022)veniva presentato in anteprima il 26 novembre 1942 a New York. Riscopriamo, a distanza di ottant', un capolavoro senza tempo del. Il 26 novembre del 1942 si svolgeva, all'Hollywood Theatre di New York City, la première internazionale di un film che avrebbe fatto epoca:. Diretto da Michael Curtiz,sarebbe divenuto uno dei manifesti delma, più in generale, della tradizione universale del grande schermo. Esso svetta in tutte le classifiche dei film più importanti di sempre: una storia d'amore, il contesto drammatico della Seconda guerra mondiale, dialoghi e battute formidabili e, soprattutto, un cast artistico di prim'ordine, dal quale svettano due ...