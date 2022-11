Cartelle esattoriali | condono allo studio del governo Ecco come funzionerà

(Di sabato 26 novembre 2022) Sul fronte fisco ilsi prepara alla nuova "tregua". Lefino a mille euro potranno essere "cestinate", mentre per quelle comprese tra mille e 3mila euro "l'imposta evasa può essere ridotta del 50%". Sono questi alcuni dei dettagli forniti dal viceministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo. Il titolare del dicastero ha precisato che sul 50% "si stanno ancora facendo i conti, ma anche la sanzione potrebbe essere ridotta", probabilmente al 5%, mentre aggi e interessi andrebbero del tutto cancellati. Quanto alla Flat tax, uno dei punti forti della campagna elettorale, Leo la ritiene difficile per dipendenti, ma è disposto a ragionare sui premi: "Vorremmo estendere la tassa piatta ai lavoratori ma i numeri sono robusti ed è più complesso farlo. I dipendenti, però, penso a quelli del settore privato, hanno il premio di produttività ...

la Repubblica

T regua fiscale, condono o sanatoria fiscale Qualunque sia la definizione, saranno cancellate ledi importo inferiore a 1.000 euro notificate entro il 2015, Nella bozza della ...... con sede legale a Limatola e oltre cinquanta sedi in Italia, dove allestire in piazza un gazebo per la raccolta delle firme a sostegno della pace fiscale e contro le'pazze'. Ad ... Cartelle, quella montagna da 1.100 miliardi nei cassetti delle Entrate. Ecco come funziona il condono fiscale… Sono 140 milioni le pratiche su tasse evase, 7.500 atti per ognuno degli ottomila addetti delle Entrate. La rottamazione riduce un magazzino da 1.132 ...Il taglio alle cartelle esattoriali è una delle poche promesse mantenute dal governo nella sua prima legge di bilancio. Per le altre ci sarà tempo, ma intanto migliaia ...