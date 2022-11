Caro bollette | visite dei medici di famiglia a lume di candela “Nella manovra si sono dimenticati di noi | ecco la nostra protesta”

AGI - Agenzia Italia

Mentre le famiglie e le imprese italiane cercano di rispondere all'aumento delleriducendo i consumi e intaccando i risparmi, mentre in Europa si fatica a trovare una ...per contrastare il...leggi anche Gas e, arriva il price cap dell'Ue, ma con il freno della Germania per l'Italia può essere un flop: ecco perché Con un price cap non particolarmente efficace, quindi, " si ... Le palestre in ginocchio per il caro bollette invocano "misure straordinarie" "Io, fosse per me, mi venderei tutto: teatro, biblioteca, piscina, tutto, ma so che non si può fare”. Parla così, qualche consigliere di maggioranza, tra i corridoi del Comune di Venaria, poco dopo la ...In arrivo buone notizie per i lavoratori dipendenti che potranno godere di un aumento in busta paga pari a 650 euro.