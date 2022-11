Cannavaro | “Recuperiamo qualcuno ma resta l’emergenza A Reggio sarà tosta”

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Smaltita la sosta, torna il campionato di serie B e per il Benevento cida affrontare un’altra trasferta dopo quella di Ferrara. Da un campione del mondo all’altro, da Daniele De Rossi all’ex Filippo Inzaghi. Fabiodovrà chiedere strada a un altro compagno con il quale ha condiviso la grande gioia del 2006. Proprio il tecnico giallorosso ha presentato il confronto con la Reggina intervenendo in conferenza stampa. Condizione – Riavere a disposizione giocatori importanti fa piacere.si è allenato ieri per la prima volta, ma abbiamo deciso di portarli tutti per fargli sentire il profumo dello spogliatoio. La situazione di emergenza non è passata, c’è ancora da soffrire perché certi giocatori sono stati fermi da tempo e altri hanno dato tutto quello che avevano. La situazione ...

