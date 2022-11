Calciomercato Napoli | contratto in scadenza | quattro club sull’azzurro!

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 26 novembre 2022) Nonostante la sosta al campionato e il Mondiale in Qatar di mezzo, ilè sempre vivo e lo è soprattutto quando si parla di calciatori indi. È il caso del difensore azzurro Juan Jesus, protagonista di un’ottima stagione finora e sempre pronto nelle situazioni d’emergenza. Lo scorso campionato ha sostituito alla grande Koulibaly durante la Coppa d’Africa e quest’anno si sta ripetendo con l’assenza di Rrahmani nelle ultime uscite. (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images) Rinnovo Juan Jesus: ilscade nel 2023 Stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, Jesus ha ilche scadrà il 30 giugno 2023 e da quel momento in poi potrebbe firmare con qualsiasiin mancanza di un accordo con ilin ...