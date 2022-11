Calciomercato Milan – Sfuma Chalobah | ha rinnovato con il Chelsea

L'attuale allenatore delproprio oggi era al Tardini, a godersi finalmente un derby emiliano fra Parma e Modena che mancava dal 2016 (anche in quel caso era Serie C). Trentanove anni dopo è un ...Commenta per primo Un altro passaggio vincente contro la Danimarca per Theo Hernandez , che entra nella storia dei Bleus : come riferisce Opta , il terzino delè il primo difensore a servire un assist in due partite consecutive con la Francia ai Mondiali dal 1966 (da quando è disponibile questo dettaglio).L'ex difensore nerazzurro: “L'Inter per me è casa. La squadra ora sta andando meglio, ma il Napoli va troppo veloce. Contento per il Monza” ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...