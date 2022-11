Calciomercato Milan – Arsenal su Bennacer | l’offerta dei Gunners

L'attuale allenatore delproprio oggi era al Tardini, a godersi finalmente un derby emiliano fra Parma e Modena che mancava dal 2016 (anche in quel caso era Serie C). Trentanove anni dopo è un ...NULLA PER CASO - 'Avevamo studiato e analizzato i rigoristi delcon il nostro preparatore ed è un lavoro che ha dato i suoi frutti', così Szczesny commentava il rigore parato a Niang quando ...A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Antonio Vitiello, direttore del portale di calcio MilaNews.it . Prospettive di mercato del Milan " È tutto fermo per linee generali, non credo ch ...Manca meno di una settimana e poi suonerà la campanella: il Milan il 2 dicembre si ritroverà a Milanello per riprendere gli allenamenti. Una versione ridotta della squadra rossonera, naturalmente, ...