Calciomercato Lazio | al lavoro per il rinnovo di Zaccagni

(Di sabato 26 novembre 2022), Tare e Lotito pronti a discutere ildi, con un prolungamento fino al 2027 Mattiaè stato uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione della. L’esterno è ad un passo dal suo record di gol stagionali (6) avendone già messi a referto ben cinque. Sarri si aspetta ancora di più da lui con l’arrivo del 2023 e, come riporta Il Messaggero, anche la società non ha dubbi. A breve cominceranno i dialoghi per ildel contratto: in scadenza nel 2025, l’idea di Lotito e Tare è quella di offrire il prolungamento fino al 30 giugno del 2027. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUI BIANCOCELESTI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

, Tare e Lotito pronti a discutere il rinnovo di Zaccagni, con un prolungamento fino al 2027 Mattia Zaccagni è stato uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione della ...Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , un altro aiuto per il centrocampista serbo dellapuò arrivare da Leandro Paredes : l'eliminazione dalla Champions League ha cancellato l'obbligo di ...Un'indiscrezione rimbalzata dall'Argentina: proposto ai biancocelesti l'attaccante del Godoy Cruz. Ala sinistra adattabile anche a destra, è un talento in scadenza nel dicembre 2023 ...Tra le missioni della Lazio per la prossima finestra di calciomercato c'è quella di trovare un degno sostituto per Ciro Immobile. Ormai da tempo in casa biancoceleste non esiste una valida alternativa ...