Calciomercato Juventus | si cercano alternative a Cuadrado | l’ipotesi sul piatto

(Di sabato 26 novembre 2022) La Vecchia Signora è alla ricerca di un esterno difensivo per gennaio: il rendimento della prima parte di stagione di Juanè al di sotto delle aspettative e dalle parti della Continassa si comincia a discutere di eventualial colombiano. Secondo Tuttosport, i bianconeri sembrano interessati a Joakim Maehle, terzino dell’Atalanta. MaehlePer il danese si lavora su un possibile prestito a gennaio con diritto di riscatto fissato per l’estate a 15 milioni di euro. Oltre a Maehle, gli altri nomi sulla lista della dirigenza juventina sono Karsdorp, ai ferri corti con la Roma, Singo del Torino e Odriozola del Real Madrid. In prospettiva piacciono anche Holm dello Spezia e i due talenti Malo Gusto e Fresneda, rispettivamente di Lione e Villareal. Francesco Flauto

