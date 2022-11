Calciomercato – Hincapié trascina l’Ecuador | il Milan lo aveva sondato

Commenta per primo Oggi è un punto fermo dell'Ecuador ai Mondiali in Qatar, ma in passato Pieroè stato vicino a venire in Serie A. Ci avevano pensato prima il Napoli e poi il Milan, entrambi i club però si sono tirati indietro al momento della valutazione del giocatore.se n'è andato a 18 anni, ha firmato col Talleres concentrandosi sulla parte fisica: in quella stagione lo staff tecnico del club argentino gli ha assegnato un programma specifico per mettere ...