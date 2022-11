Calciomercato | asse Fiorentina-Atalanta | due nomi in movimento

(Di sabato 26 novembre 2022) Lae l’, due squadre che potrebbero dare vita ad un fortedi mercato. Dueal centro dell’attenzione. Il campionato è fermo, ma ilè sempre vivo. Soprattutto in questo periodo dove le squadre di club sono ferme per la sosta legata ai Mondiali, sono le dirigenze a muoversi per capire Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

JuveLive

, l'Juve - Roma a gennaio sembra essere assai caldo. La magia la piazza però Pinto che rientra in corsa e potrebbe piazzare il colpo L'Juventus - Roma nel prossimo mercato di ...Juventus, non solo Locatelli: pressing su Frattesi, semaforo verde per Iling - ... Locatelli in azione ©LaPressePer quanto concerne invece l'con il Sassuolo e il riscatto di Locatelli,... Calciomercato, asse Juve-Roma: magia Pinto, ritorno a sorpresa - Juvelive.it Dopo Giroud e Tomori, l'asse tra Milan e Chelsea continua ad essere caldo. Accostato ai rossoneri già nella scorsa estate, il futuro di Hakim Ziyech è ...Il capitolo cessioni tornerà presto pressante in casa Inter. Occhio a Gosens che potrebbe anche fare da apripista per un altro affare ...