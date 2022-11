Calcio | Mondiali 2022 | basta Duke all’Australia | vittoria su un’arrembante Tunisia

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Soffrendo e sbuffando, l’Australia conquista i primi tre punti del suo Mondiale e riaccende la fiamma per credere alla qualificazione agli ottavi. La squadra di Graham Arnold riesce ad avere la meglio sullanella seconda giornata del gruppo D con un 1-0 risicato, dove gli africani hanno avuto per molto tempo il pallino del gioco ma senza concretizzare la loro predominanza; ora i Socceroos potranno giocarsi le loro chance in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto con la Danimarca, impegnata oggi con la Francia. Laprova ad aggredire la partita nei primi minuti, ma le due squadre tendono piano piano a stabilizzarsi con i primi venti minuti che regalano delle occasioni alquanto velleitarie. Al 23? il risultato si sblocca grazie alla zuccata di Mitchell: l’attaccante oceanico di stanza in seconda serie ...