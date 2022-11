Calcio | Francia | Kylian Mbappé come Pelé | sette gol ai Mondiali prima di compiere 24 anni

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Lasoffre ma vince per 2-1 contro la Danimarca, salendo a quota sei punti dopo due partite, e lo fa nel segno di. L’attaccante del Paris Saint-Germain ha realizzato entrambe le reti dei transalpini, segnando il goal decisivo all’86° minuto. Con queste due segnature il numero 10 sale a tre gol nella manifestazione, appaiando l’ecuadoriano Enner Valencia in cima alla classifica dei marcatori. Soprattutto i due goal realizzati oggi hanno un grande valore storico nella storia dei. Sommando i tre goal di questa edizione ai quattro realizzati nella campagna trionfale del 2018,si porta a quota, pareggiando il numero delle marcature realizzate da, fino ad oggi detentore solitario del record di goal segnati in un Mondiale ...