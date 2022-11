Bus turistici | bando da 5 milioni | incentivi per far fronte al caro energia

(Di sabato 26 novembre 2022) Sul sito del Ministero del turismo è stato pubblicato ilper l’erogazione di contributi rivolti al settore dei buscoperti, per un importo totale di cinquedi euro. “Una misura che serve ad arginare le perdite causate dal Covid ad un comparto che ne è stato fortemente danneggiato e che in questo momento rappresenta anche una boccata d’ossigeno per farai rincari energetici”, spiega la ministra del turismo Daniela Santanchè nell’annunciare la pubblicazione delrecante le “Modalità applicative per la presentazione delle domande e per la concessione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato al sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di ...

