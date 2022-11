Buondonno SI | “Valditara sembra uscito da un libro di Dickens | umiliazione non è mai formativa” VIDEO INTERVISTA

(Di sabato 26 novembre 2022) "Sono affermazioni gravi perché non c'è nulla di educativo nell'. Questo linguaggio mi preoccupa molto, lascia penetrare un modo di intendere la scuola molto preoccupante. Si fa passare un messaggio che i docenti non siano in grado di gestire le classi. Un linguaggio autoritario,quasida undi" L'articolo(SI): “da undinon è mai

Orizzonte Scuola

...un obiettivo che più identitario non si può, a costo di dover combattere con ogni tipo di resistenza sindacale e di sistema. E non a caso si è fatto subito sentire Giuseppe, ......un obiettivo che più identitario non si può, a costo di dover combattere con ogni tipo di resistenza sindacale e di sistema. E non a caso si è fatto subito sentire Giuseppe, ... Giornata della Libertà, partiti di sinistra e sindacati contro Valditara: “Ha usato parole scorrette e unilaterali”. Il ministro: “Sono figlio di partigiano, non accetto lezioni”