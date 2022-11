Bto | Metaturismo al centro | opportunità per i viaggiatori - Cronaca - lanazione it

La manifestazione alla Leopolda di Firenze. Dibattito sulle nuove forme di turismo, tra Metaverso, mete insolite e permanenze di medio - lungo ...Il 29 e 30 novembre va in in scena nel capoluogo toscano" Be Travel Onlife , la più importante manifestazione italiana dedicata alle sinergie fra turismo e innovazione tecnologica . In un'edizione totalmente "plastic - free" si mostrerà il connubio fra ...Firenze: Appuntamento il 29 e 30 novembre alla Stazione di Leopolda di Firenze per l’edizione numero 14 di BTO – Be Travel Onlife, il più importante evento italiano dedicato al travel e all’innovazion ...Metaverso e futuro del turismo al BTO (Be Travel Onlife). Il 29 e 30 novembre va in in scena a Firenze il connubio fra turismo e innovazione hi-tech ...