Brutte notizie per Lozano | c’è la notizia dal Mondiale!

(Di sabato 26 novembre 2022) Proseguono senza sosta i Mondiali in Qatar che straordinariamente si stanno disputando in inverno. Nella giornata di oggi sono scesi in campo ben due giocatori del Napoli: Piotr Zielinski, autore della prima rete della Polonia, e il Chucky. L’esterno messicano è sceso in campo questa sera contro l’Argentina nella seconda giornata del girone. Dopo una prima ora di gioco che stentava a decollare, la partita è stata sbloccata da un gran gol dal limite di Lionel Messi. Nei minuti finali, invece, è stato Enzo Fernandez, giocatore del Benfica, a “mettere in ghiaccio” il risultato.Messico (Photo by Dan Mullan/Getty Images) Il Messico perde:a un passo dall’eliminazione L’Argentina vince così per 2-0 e rimette a posto la classifica che era diventata pericolosa dopo la sconfitta al debutto contro l’Arabia ...

Avvenire

Arrivano, invece, per i danesi di Hjulmand, che non hanno di fatto più il destino nelle proprie mani. Per giocare agli ottavi, loro che agli Europei sedici mesi fa erano giunti ...Non c'è tregua per i fumatori, i prezzi schizzano alle stelle: ecco a quanto ammontano i rincari, tenetevi forte! Di Alessia Conte 26 Novembre 2022 L'inflazione sale alle stelle, per Natale si ... Mettere in pagina brutte notizie cercando di rimanere umani La Roma si trova in Giappone per una tournée, ma sia per i tifosi capitolini che per José Mourinho non ci sono buone notizie.Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostr ...