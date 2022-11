Brasile | sparatoria in due scuole | 3 morti | arrestato un ex alunno di 16 anni Durante gli attentati sfoggiava una svastica – Il video

Open

Tre persone sono state uccise e altre undici sono rimaste ferite in una sparatoria contro due istituti scolastici a Coqueiral de Aracruz, nello stato di Espirito Santo, in Brasile. La polizia è alla ricerca di un sospettato armato. Il killer, come mostra uno dei video delle telecamere di sicurezza, ha colpito la scuola primaria e secondaria statale Primo Bitti, e nella stessa via l'istituto Praia de Coqueiral. Poi è fuggito. Durante gli attentati sfoggiava una svastica. E' stato arrestato un ex alunno di 16 anni.