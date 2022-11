Bonus medicinali 300€ | “diritto salute” chiediamolo insieme | guida normativa nuova

L'Amico del Popolo

...questo si aggiunge un'apparente carenza di cibo e, ci sono tutti gli ingredienti per una rivolta su larga scala. Le ultime risse sono scoppiate perché Foxconn non ha ancora pagato i......acquisti effettuati con la carta acquisti e non è applicabile all'acquisto di specialità... le indennità una tantum di 200 e 150 euro, iper le bollette elettriche e del gas; l'... Sostegno alle famiglie, dal Comune di Ponte bonus di 300 euro per medicinali e alimentari Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi sul fronte del sostegno alle famiglie. Sono 51 i nuclei familiari che riceveranno un bonus di 300 euro ciascuno per acquisti di ali ...I pensionati lo hanno già ricevuto con la pensione di novembre, per i lavoratori dipendenti arriverà con la prossima busta paga. Per altre categorie si dovrà aspettare fino ...