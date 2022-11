Bonus Cinema 2022 | i dettagli sullo sconto sul costo del biglietto e su come ottenerlo

(Di sabato 26 novembre 2022) Il Ministro della Cultura ha previsto unche permetterà agli spettatori di accedere nelle sale a prezzo ridotto, ecco. Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, ha proposto unche permetta agli spettatori di accedere in sala con undalridotto. Per incentivare le persone a tornare neiè previsto uno stanziamento di ben 10 milioni di euro, somma che era stata stabilita da Dario Franceschini nel decreto del 17 maggio, diventato poi legge il 15 luglio. Negli ultimi mesi si è registrato solo un aumento del 4,5% degli spettatori nelle sale rispetto al 2021, anno che ha registrato un drammatico calo del ...

Nella nostra edizione sarà presente un Blu - raycon scene eliminate ed estese (solo audio e sottotitoli in lingua originale). Potete vedere la scena qua sotto: Sinossi Vi ricordiamo che potete ...Varrebbe tuttavia la pena proiettarlo al- magari tre o quattro volte di fila al posto dell ... Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 euro: tutto quello che devi sapere suiTutte le ...Il Ministro della Cultura ha previsto un bonus cinema che permetterà agli spettatori di accedere nelle sale a prezzo ridotto, ecco come ottenerlo.L’ultima proposta in termini di incentivi è il bonus cinema, annunciato nelle scorse ore dal nuovo ministro della Cultura del governo Meloni, Gennaro Sangiuliano. Con uno stanziamento da 10 milioni di ...