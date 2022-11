Bolzano | travolta e uccisa da una betoniera | il medico legale è il suo fidanzato - E' ancora sotto shock

RaiNews

. "Purtroppo, c'è voluto un incidente mortale, perché il Comune si decidesse ad intervenire ... dove giovedì pomeriggio 24 novembre è statae uccisa da una betoniera Margherita Giordano, ...- - > Le indagini sul caso di- Intanto proseguono le indagini della polizia municipale per accertare la dinamica del tragico investimento tra la betoniera e la ciclista, costato la vita all'... Travolta e uccisa da un camion a Bolzano A Bolzano giovedì pomeriggio è morta investita da una betoniera Margherita Giordano, professoressa originaria di Somma Vesuviana: ...A Bolzano giovedì pomeriggio è morta investita da una betoniera Margherita Giordano, professoressa originaria di Somma Vesuviana: aveva 34 anni. Si trovava in sella alla sua bicicletta all'incrocio tr ...