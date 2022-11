Bollette luce e gas | ci sono offerte davvero convenienti | ecco quali sono

La Cgia sottolinea che probabilmente una buona parte di questa mensilità aggiuntiva sarà spesa nel mese di dicembre per pagare, in particolar modo, ledie gas, la rata del mutuo, il ...Cos'è il Bonus. A chi spetta e come funziona Si tratta di s omme erogate o rimborsate dall'azienda al lavoratore per il pagamento delle utenze domestiche (, acqua e gas) . Somme escluse ...In arrivo il bonus 500 euro per gli anziani: ecco quali sono i requisiti necessari, come si richiede e chi potrebbe averlo.Con la crisi energetica è importante trovare le migliori offerte presenti sul mercato per risparmiare sulle bollette di luce e gas: quali sono.