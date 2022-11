Blitz russo su Kherson | evacuati i civili Zelensky | niente pace senza la Crimea

la Repubblica

- Putin ha incontrato un gruppo di madri di soldati impegnati sul fronte ucraino, invitandole a non credere alle false notizie diffuse su internet. Il presidente ucraino si dice pronto a prendere in ...Una strategia coerente è vitale per evitare unnucleare di Putin. Purtroppo, sulla base dell'attuale percorso di speranza che l'Ucraina infligga perdite sufficienti all'esercitoper ... L’incredibile blitz ucraino nel cuore della Russia Putin ha incontrato un gruppo di madri di soldati impegnati sul fronte ucraino, invitandole a non credere alle false notizie diffuse su internet. Il presidente ucraino si dice pronto a prendere in ...I giochi di ombre muovono in parallelo a quelli militari della crisi ucraina. Proseguono le forniture per Kiev, ora arrivano razzi a guida laser dalla Turchia. Mosca potrebbe ordinare una nuova mobili ...