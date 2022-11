Blindati italiani in Sud America Il Centauro II conquista il Brasile

(Di sabato 26 novembre 2022) Dueentro sei mesi, poi una prima commessa per 96 mezzi entro il 2026, e un potenziale per altri fino a 220. È la commessa aggiudicata dal consorzio Iveco-Oto Melara, la società a partecipazione paritetica tra Iveco Defence Vehicles e Leonardo, emessa da parte dell’esercito delper la fornitura deiII. Il contratto, da siglare entro il 5 dicembre, vale per la prima fornitura circa 900 milioni di euro, con il potenziale aumento ai duecento pari al valore di due miliardi di euro. Un lavoro di squadra “Un risultato che dimostra l’eccellenza dell’industria italiana nel mondo e dell’ottimo lavoro di squadra”, ha commentato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, la notizia dell’aggiudicazione della commessa da parte di Iveco-Oto Melara, congratulandosi con il ...

