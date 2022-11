Bielorussia | morto improvvisamente il ministro degli Esteri Vladimir Makei Potrebbe essere stato avvelenato

(Di sabato 26 novembre 2022) «, 64 anni,bielorusso, è. Si dice cheeraindicato come possibile successore di Lukashenko. Era uno dei pochi...

... allo scopo di spingere il governo di Minsk a partecipare attivamente alla guerra in Ucraina, il ministro degli Esteri bielorusso è"all'improvviso", come annuncia l'agenzia di stampa ufficiale ...AGI - 'Il ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei èimprovvisamente '. Lo ha riferito la locale agenzia di stampa di Stato BelTA. Makei aveva 64 ... Prima che scoppiassero inle ...Morto il ministro degli Esteri della Bielorussia, Vladimir Makei, all’età di 65 anni. A darne la notizia, l’agenzia bielorussa Belta. “Il ministro degli Esteri Vladimir Makei è morto improvvisamente”, ...Sessantacinque anni, aveva in programma un incontro con il suo omologo russo Serghei Lavrov: ‘Siamo scioccati’ ...