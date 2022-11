Bielorussia | morto improvvisamente il ministro degli Esteri di Lukashenko Vladimir Makei

(Di sabato 26 novembre 2022) Ildellaall’età di 64 anni. Ne dà notizia l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando il portavoce del ministero Anatoly Glaz: «Èpoche ore fa, nulla di prevedibile, ancora ieri stavamo discutendo i piani per la settimana. È una grande perdita per tutti noi»., che ricopriva la carica dal 2012, agli inizi della propria carriera aveva lavorato nell’ambasciata bielorussa in Francia, e dal 2000 per otto anni è stato consigliere del presidente. Lunedì avrebbe dovuto incontrare il suo omologo russo, Sergej Lavrov. November 26, 2022 Foto di copertina: EPA/YURI ...

E ora, a supportare la tesi di un eventuale intervento diretto - e obbligato - dellanel conflitto ucraino è il centro studi statunitense Robert Lansing Institute . Per il think tank , ...Al nono mese di guerra in Ucraina, Putin ha incontrato per la prima volta un gruppo selezionato di madri dei soldati, impegnati nella cosiddetta "operazione militare speciale". L'incontro mirava a ...Il ministro degli Esteri della Bielorussia, Vladimir Makei, è morto improvvisamente all'età di 65 anni. Ne dà notizia l'agenzia bielorussa Belta. Non sono ancora chiare le cause del decesso anche se ...Vladimir Makei, il ministro degli Esteri della Bielorussia trovato morto improvvisamente a 64 anni, potrebbe essere stato avvelenato. Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino ...