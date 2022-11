Globalist.it

...Democratico 'è una persona seria, ottimo amministratore, combattivo e convinto delle sue idee. Aspetto con curiosità un suo programma completo e più organico'. Lo dice Goffredo......Salute (Direzione generale programmazione sanitaria) a Maria Cristina, da sempre in prima fila per la riapertura del punto nascite a Pavullo (promessa in campagna elettorale da), la ... Bettini: “Bonaccini persona seria ma anche gli altri candidati alla guida del Pd sono importanti” Goffredo Bettini dirigente del Pd parla di Bonaccini ma anche di Elly Schlein, Paola De Micheli e Matteo Ricci in vista del congresso del Partito democratico ...Per noi è determinante difendere il punto nascita di Mirandola e riaprire quello di Pavullo, visto che anche il presidente Bonaccini ha detto che chiuderlo nel 2017 è stato un errore. La presenza dei ...