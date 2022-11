(Di sabato 26 novembre 2022) Il Comune diha chiesto adi Lombardia di attivarsi per quanto di sua competenza in modo da poter rilasciare 40perrelative alla città di: una richiesta che Palazzo Frizzoni ha avanzato nelle scorse settimane per rinforzare il servizio in città, vista la crescita della domanda dianche in concomitanza con la ripresa robusta dei flussi di visitatori, ma anche raccogliendo il grido d’allarme dello stesso CO.TA.BE., che nelle scorse settimane ha parlato di difficoltà a garantire un servizio di alta qualità per via dei ranghi ridotti della categoria. Il Comune dicerca, quindi, di adeguare gli standard del servizio a quelli di una città che negli anni è molto cambiata, con un aumento del turismo di ...

BergamoNews.it

di Wainer Preda La Legadi andare alle elezioni regionali in Lombardia il prossimo 12 e 13 febbraio 2023. La ... In un'intervista pubblicata sul numero di Primain edicola fino a giovedì 1 ...Insomma,di alzare il budget delle misure perché 500 milioni sarebbero "pochi e ... Per quanto abbia blindato il partito, Salvini ha visto con preoccupazione la vittoria adell'outsider ... Bergamo chiede a Regione 40 nuove licenze taxi, Zenoni: “Preoccupazione per i tempi di risposta” Il Comune di Bergamo ha chiesto a Regione di Lombardia di attivarsi per quanto di sua competenza in modo da poter rilasciare 40 nuove licenze per Taxi relative alla città di Bergamo: una richiesta che ...Il Comune chiede da tempo 40 nuove licenze e ora lancia un appello: «Ne abbiamo bisogno per la Capitale della cultura, il turismo qui è cresciuto del 60%». La Regione vorrebbe prima realizzare uno stu ...