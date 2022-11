Beppe Grillo torna a teatro con “Io sono il peggiore”

(Di sabato 26 novembre 2022) MILANO – Dopo un lungo periodo di silenzio,ricon “Ioil”, lo spettacolo delle rivelazioni dove tutticoinvolti e nessuno è escluso. Organizzazione a cura di Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Top Agency, la produzione è di Marangoni Spettacolo. Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo. Il grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e odiato di tutti i tempi, come non lo avete mai visto. L'articolo L'Opinionista.

Un budget di 60 mila euro per chi promuove lo sport Ci sarà tempo fino al 19 maggio alle 17 per presentare le proposteinvestigated with an anti - corruption law Sometimes reality takes ...... li esortò- metodo poi sostituito da un più semplice forfait durante la reggenza Crimi. Ma il versamento diretto al partito non sarebbe l'unica novità allo studio: i parlamentari da ...Ascolta La società di tecnologia 3D con sede in Texas, ICON , ha aperto la strada a quella che diventerà la più grande comunità al mondo di stampa 3D. Il quartiere situato a nord di Austin a Georgetow ...Ascolta di Beppe Grillo – Vi sembra normale che la Guardia svizzera sia a Roma e il Club di Roma sia in Svizzera E’ ora di farlo tornare in Italia! Questo è un patrimonio della cultura italiana, fon ...