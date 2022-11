Beautiful | anticipazioni dal 28 novembre al 3 dicembre 2022 | Erik confessa

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 26 novembre 2022) Katie apprenderà una sconvolgente verità riguardante Eric negli episodiin onda su Canale 5 dal 28al 3. Sarà proprio lo stilista, infatti, a rivelarle di avere una grave disfunzione erettile che non gli permette di stare in intimità con Quinn e che lo ha portato a spingerla tra le braccia di Carter. Nel frattempo, Justin sorprenderà l'avvocato e la gioielliera insieme mentre Hope e Finn parleranno dei rispettivi matrimoni., trame 28- 3: Justin sorprende Quinn e Carter a letto insieme Justin seguirà Quinn su richiesta di Ridge e così facendo, la sorprenderà a letto con Carter. I due, scoperti dall'uomo, gli confesseranno che Eric sa tutto, ma lo pregheranno di non dire nulla a Ridge, ...