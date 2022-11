Beach volley | finale tutta italiana in Australia | Carambula e Ranghieri contro Lupo e Rossi

Lupo/Rossi, invece, hanno spento il sogno dell'unica coppia di casa rimasta in gioco, McHugh/Burnett. Gli azzurri hanno vinto un equilibrato primo set 21 - 18, poi hanno ceduto 17 - 21 il secondo set ...In Aggiornamento: Derby azzurro in finale. Ottime notizie per ilitaliano arrivano da Torquay (Australia), dov'è in corso di svolgimento l'ultimo evento " Challenge " delPro Tour 2022 . Dopo aver brillantemente superato fase a gironi e ottavi di ...Gli azzurri hanno vinto un equilibrato primo set 21 - 18, poi hanno ceduto 17 - 21 il secondo set e nel tie break sono partiti meglio, si sono portati avanti 10 - 7 ed hanno resistito al tentativo di ...Ranghieri-Carambula e Lupo-Rossi in scena nell'ultimo atto in Australia.ROMA (ITALPRESS) - Sarà derby azzurro in finale. Ottime notizie per il ...