Beach volley | derby azzurro in finale al Pro Tour di Torquay

(Di sabato 26 novembre 2022)in. Ottime notizie per ilitaliano arrivano da(Australia), dov’è in corso di svolgimento l’ultimo evento “Challenge” delPro2022. Dopo aver brillantemente superato fase a gironi e ottavi diinfatti, le due coppie azzurre composte da Adrian Carambula/Alex Ranghieri e Daniele Lupo/Enrico Rossi si sono guadagnate un posto in, in virtù dei successi arrivati tra la passata notte e questa mattina, rispettivamente nei quarti die in semi. Alex Ranghieri e Adrian Carambula hanno ritrovato subito un ottimo feeling di coppia. La coppia azzurra questa notte ha prima superato 2-1 (19-21, 21-14, 15-13) gli svizzeri ...

Grande Italia dela Torquay , dove è in corso l' ultimo evento 'Challenge' delPro Tour 2022. In Australia si contenderanno il trofeo due coppe azzurre: da un lato della rete Adrian Carambula e Alex ...Nel Challenge" del Beach Pro Tour 2022 australiano eccellente esordio delle due nuove coppie azzurre che si sfideranno per conquistare l'ultimo titolo dell'anno ...Lupo/Rossi e Ranghieri/Carambula di fronte domani per conquistare l'ultimo titolo Challenge" del Beach Pro Tour 2022. Non poteva iniziare meglio il percorso dei nuovi binomi azzurri nel circuito mondi ...