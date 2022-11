Basket | Serie A2 2022 2023 | Juvi Cremona sfiora la rimonta | scontro-salvezza al Trapani

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) Èa vince il delicatodiretto per lacontro, valida come anticipo della nona giornata del Girone Verde dellaA2di. La partenza degli ospiti è veemente, con il punteggio che poco dopo la metà del primo quarto recita 6-19. Il distacco rimane più o meno invariato anche nel secondo parziale, ma con il canestro di Iannuzzi si va al riposo sul 30-38, con i padroni di casa che quindi tornano ad una singola cifra di svantaggio. RISULTATI E CLASSIFICHE È il preludio ad un secondo tempo a favore della, che non solo assottiglia lo svantaggio, ma passa pure avanti toccando il +3 dopo il canestro ancora di Iannuzzi. Gli ultimi dieci minuti ...