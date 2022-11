Barù demolisce i suoi fan dopo il GF Vip | accuse ed offese ingiuste | il video che fa discutere

(Di sabato 26 novembre 2022)il Grande Fratello Vip ha sempre mantenuto le distanze dal nutrito fandom che lo seguiva nella Casa e sosteneva il suo percorso insieme a Jessica Selassiè.i Jerù:edPer questo motivo sono nati i Jerù ed anche i “Mamma scusa”, utenti social che hanno sostenutoe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

E, in ultimo, ha aggiornato i follower sulla sua attuale situazione sentimentale: Se sono innamorata No! Jessica Selassiè "" Antonino e Ginevra al GF Vip: "Hanno imitato me e, i ...Jessica Selassiè "" Antonino e Ginevra al GF Vip Jessica, senza peli sulla lingua, ha ...e Antonino avrebbero imitato le dinamiche create nella scorsa edizione del GF Vip al fianco di: ...