Barù contro Jerù | critica i fan | “Non state bene Con Jessica ship mai esistita”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 26 novembre 2022)si è schierato. Durante il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 6, il concorrente era molto vicino aSelassié. La principessa che ha vinto il programma non ha mai negato la sua cotta per l’uomo durante il percorso eppure, in sostanza, tra di loro non c’è mai stato niente. I fan della, iper l’appunto, ci hanno sempre sperato e ancora oggi esistono sui social.ha avuto un vero e proprio sfogo ed è stato molto critico con loro.e il duro sfogoi fan dellaconSelassié L’uomo ha definito i fan deicome delle persone ridicole.ha spiegato che possono continuare ...