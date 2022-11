Barbara Foria si racconta a FQMagazine | “Il successo è arrivato con l’imitazione di Serena Bortone Il personaggio riuscito peggio? Selvaggia Lucarelli Vorrei proporre una Marta Fascina surreale”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Oltre la caratterista c’è di più. Il primo palcoscenico perè stato il salotto di casa: le poesie a Natale, le canzoni, le storiellete davanti ai parenti. Un inizio come tanti poi il colpo di fulmine per il teatro, da bambina, quando i genitori la portavano a vedere spettacoli di ogni sorta: la polvere in controluce che fluttua nell’aria, il velluto delle poltrone, la magia ipnotica di quegli attori capaci di tenere per due ore il pubblico col fiato sospeso. Pochi anni dopo, a 14, la prima scuola di recitazione e da lì non si è più fermata: la lunga gavetta, le piazze, i grandi classici del teatro napoletano, poi la tv, i monologhi (quelli che propone nel suo one woman show Volevo nascere scema per non andare in guerra, da gennaio in tournée) e le parodie che l’hanno consacrata a...