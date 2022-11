Bankitalia avverte | crescono rischi stabilità finanziaria

FIRSTonline

Bisogna però continuare a fare attenzione -- e mantenere la barra dritta'. Nell'utilizzo dei fondi del Pnrr e nelle politiche finanziarie e di sostegno a famiglie e imprese. Nella prima ...Criptovalute e trust nel mirino L'Uif () aggiorna gli indici di anomalia ai fini ... ceo di Assevera spa, che: . "Gli investitori versano moneta reale come euro, dollaro... ... Bankitalia sulla stabilità finanziaria: rischi in aumento, ma famiglie, imprese e banche sono più solide ... L’ultimo rapporto della Banca d’Italia scatta una fotografia dei rischi per la stabilità finanziaria ma conferma che l’economia resta solida ...Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, interviene con una lectio magistralis in Parlamento. In Italia l'inflazione è ai livelli più alti da 40 anni, ma contrastare l'aumento dei prezzi con u ...