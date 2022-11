(Di sabato 26 novembre 2022) Apre con il Dondi Verdi – diretto da Juraj Val?uha e le voci di Matthew Polenzani, Ludovic Tézier e Ailyn Perez – la stagione delSandi. Il“Il lago dei cigni” (foto di Lucianono). Oltre a un bel calendario dicon 12 titoli, concerti tra cui quello natalizio diretto da Henrik Nánási (il 14 dicembre), sinfonica, un denso programma di danza classica. Che inaugura con Il lago dei cigni di Pëtr Il’i? ?ajkovskij nella versione di Patrice Bart (22-30 dicembre, foto in alto). Per ultimare i lavori di restauro dal 1° gennaio al 31 marzo gli spettacoli della stagione saranno alPoliteama.INFO:San, dal 26 novembre al 6 ...

Lae il, la rivista e la prosa, la farsa e il dramma trovarono nel testo teatrale un'integrazione perfetta. Giannini decise dunque di fare continuare a vivere la sua produzione in un ...Nuovo e prestigioso titolo in programma al San Carlo per la nuova Stagionee di2022 - 2023, con il capolavoro verdiano del Don Carlo che torna al Massimo napoletano dopo ben 21 anni, una delle opere più belle, complesse e affascinanti del compositore di ... LIRICA E BALLETTO, PRESENTATA LA STAGIONE 2023 DEL TEATRO LIRICO DI CAGLIARI Balletto e lirica al Teatro San Carlo di Napoli; "Hedda. Gabler. come una pistola carica" in scena a Milano; "Circumnavigando", la magia del circo a Genova; "Cenerentola Remix" a Roma ...Dietro le quinte dei più importanti palcoscenici del mondo in 39 interviste ai più grandi artisti del panorama lirico internazionale. Martedì 29 novembre alle 18.00 Roberto Tirapelle presenterà alla l ...