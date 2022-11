Avvistamento ufo a Roma | cosa volava sull’Eur nel marzo 2016?

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 26 novembre 2022) Giunge al Cisu una testimonianza relativa al passato, di unsvolto dalle parti dell’Eur, accompagnato da un paio di foto. Era il 13alle ore 23:00 circa quando all’altezza dell’Eur via Pontina, il testimone che “guidava, ma rallentando per vedere al meglio e per più tempo possibile, pur non distraendosi troppo” vede un oggetto bianco, definito con una sagoma somigliante al “robottino di Guerre Stellari R2-D2”, ed una specie di triangolo nero con tre luci rosse al di sotto, ed altre verdi. Sembravano viaggiare insieme. Il primo sembrava avere un moto fluido con traiettoria lineare (da nord a sud) e sembrava roteare in maniera asimmetrica. Era stato osservato dallo stesso testimone in auto dal GRA uscendo sulla Cristoforo Colombo in direzione Ostia. Sembrava dirigersi verso la zona Villa del Presidente, insieme ...