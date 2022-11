EuropaToday

Guai giudiziari in vista anche per il proprietario dell': le forze dell'ordine sono al lavoro per scoprire se fosse a conoscenza del mancato possesso della patente da parte del 55enne ...... il primo Comune piemontese a essere stato destinatario della dotazione di una vettura... L', infatti, ha smesso di pesare sui contribuenti per quanto riguarda le quotidiane spese di ... Auto confiscata a chi guida ubriaco: così Varsavia combatte gli incidenti stradali Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un decreto di confisca per un valore di circa 15 milioni di euro di beni mobili e immobili, oltre a disponibilità finanziarie, riconducibili a ...Demanio e Comune di Napoli hanno installato le reti a protezione del fossato delle Torri Aragonesi, per impedire gli sversamenti abusivi di rifiuti.