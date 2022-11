Attiviste | ' italiana arrestata a manifestazione Istanbul'

(Di sabato 26 novembre 2022) Un'è stataieri amentre partecipava alla, vietata dalla prefettura, per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le ...

Un'italiana è stata arrestata ieri a Istanbul mentre partecipava alla manifestazione, vietata dalla prefettura, per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Lo denunciano su Instagram le attiviste dell'associazione Mor Dayanisma.