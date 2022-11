Atletica | Viktoria Gudyma correrà per il Vaticano la maratona di Firenze

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) Una notizia lieta e particolare riguarda la settima edizione delladi. Tre le atlete al via ci sarà anche, la mamma-maratoneta ucraina costretta a scappare per il conflitto a Kiev con il figlio Lev di 11 anni.sarà ai nastri di partenza di questa competizione, sostenuta da Athletica Vaticana. “Proprio il 26 novembre il mio popolo ucraino ricorda l’anniversario del genocidio dell’Holodomor, lo sterminio per la fame causato artificialmente, tra il 1932 e il 1933, da Stalin. Anche Papa Francesco, che ho avuto la gioia di incontrare lo scorso 30 marzo e che ringrazio di cuore per i suoi continui appelli alla pace, ha invitato a pregare per le vittime di questo genocidio e per i tanti ucraini che oggi soffrono per l’aggressione“, ha raccontato l’atleta (fonte: ...