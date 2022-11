Ascolti TV 25 novembre 2022 | risultati strepitosi per Il Paradiso delle signore | L' Eredità resiste

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 26 novembre 2022) Come sono andati glitv del giorno 25? Partiamo evidenziando che anche questo venerdì il palinsesto è stato, per la buona parte, dedicato ai mondiali in Qatar. Prime del grande stop, Ilha avuto modo di chiudere in grande stile, incassando dei buoni numeri. Pausa in arrivo anche per Flavio Insinna, il quale ha mandato in onda la puntata de L'annunciando lo stop della messa in onda. A differenza della daily soap, che sarà interessata da una pausa di diverse settimane, le 'vacanze' del game show avranno una durata di gran lunga inferiore!TV ieri 25Prime Time, Rai 1 ha successo con la sfida tra Inghilterra e USA Continua il Prime Time dedicato ai mondiali di calcio...