Artisti emergenti | dall’Ue 21 milioni per incentivare la mobilità individuale

(Di sabato 26 novembre 2022) La Commissione europea ha lanciato il primo bando di “Culture Moves Europe”, il programma che promuove ladie professionisti della cultura nell’ambito di Europa Creativa per il quale è stato stanziato complessivamente un budget di 21di euro per i prossimi tre anni. Il nuovo programma sostiene due linee di azione: lae le residenze per organizzazioni ospitanti. Questa call descrive la prima tipologia di azione destinata ade professionisti della cultura con lo scopo di fornire un sostegno finanziario per coprire il costo del viaggio e dell’alloggio dio di professionisti culturali residenti in un paese associato a Creative Europe e diretto in un altro paese all’interno del ...

