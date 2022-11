Argentina-Messico 1-0 LIVE | la sblocca Messi! Scaloni si copre | fuori Di Maria e dentro Romero

Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Poche emozioni tra, ancora 0 - 0 2022 - 11 - 26 20:46:09 45' 5 di recupero 2022 - 11 - 26 20:44:53 45' Vega tira in porta a giro, parata di Martinez 2022 - 11 - 26 20:44:07 43' ...Il programma Rai del sabato sera non lascerà spazio a Il Circolo dei Mondiali. Dopo Argentina-Messico, la trasmissione proseguirà altrove.Di Alessandro Bocci, inviato a Doha La stampa argentina: «Tutto o niente». Se perde, la squadra di Messi è fuori al primo turno come 20 anni fa. Il c.t. Scaloni conta… Leggi ...