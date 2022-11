(Di sabato 26 novembre 2022) Come devo chiamarla, il conduttore o la conduttrice di ?È sempre mezzogiorno? su Rai1?«Mi chiamano la conduttrice, ma per me è lo stesso: a prescindere...

Sono le nove del mattino di due giorni fa eparla dall'auto che ogni giorno la porta da Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, dove vive con la famiglia, a Milano, dove ...... la trasmissione di cucina condotta dadal lunedì al venerdì su Rai 1. Lo scorso settembre E' sempre mezzogiorno ha festeggiato i suoi due primi anni di vita e gli ascolti ... Antonella Clerici: «Sesso, trasgressione e qualche ritocchino: così la mia vita è bella» Come devo chiamarla, il conduttore o la conduttrice di "È sempre mezzogiorno" su Rai1 «Mi chiamano la conduttrice, ma per me è lo stesso: a ...