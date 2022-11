Angelo Pisani | chi è la figlia Agata | età | vita privata | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 novembre 2022)è ladei due comicie Katia Follesa. Una ragazzina molto bella che molti ritengono assomigli ad Angelina Jolie. La piccola è nata e cresciuta in mezzo allo spettacolo. View this post onA post shared by Katia Follesa (@katioska76) Chi èè nata nel 2010, ha quindi 12 anni e ha un legame speciale con la mamma Katia Follesa che non perde occasione per postare foto e video dellasui social. La ragazzina è nata dall’unione tra due comici, conosciuti dietro le quinte di Zelig. Una coppia molto affiatata che non perde occasione di condividere momenti di gioia familiare con i follower. View this post ...