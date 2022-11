(Di sabato 26 novembre 2022) Dai creativi dithe: Blood and Honey è in arrivo un remakedi un altro classico Disney comeSta letteralmente impazzendo il trend di rendere più macabri i grandi capolavori d’animazione della Disney. Da tempo ormai si parla della versionedithee, stando a quanto riporta Collider, il regista dithe: Blood and Honey, Rhys Frake-Waterfield, sta lavorando a un remakediil tenero orsetto ghiotto di miele,il piccolo capriolo orfano pare destinato ad avere una suaversion: un’operazione ambiziosa, sicuramente, ...

tuttoteK

ottiene un nuovo adattamento cinematografico in salsa horror . A lavorare al progetto è il regista che si è occupato di rendere il dolce orsetto Disney più oscuro in Winnie The Pooh: Blood ...... il 'focolare', che crea un'atmosfera speciale e dove si svolgonomomenti speciali: Il lunedì ... Il programma perni e ragazzi si svolge nella biblioteca civica. Bressanone mostra un lato ... Anche Bambi diventa un film horror dopo Winnie the Pooh Prima la pandemia, poi la crisi internazionale con il rincaro anche dei prezzi: se tutti i Paesi fanno fatica, quelli del Continente nero ancora di più. L’organizzazione, ricevuta da Papa Francesco in ...Una recente sentenza della Corte costituzionale permette di dare ai neonati il cognome di entrambi i genitori. Senza una legge, però, rimangono molte questioni aperte. Ecco i racconti delle donne che ...