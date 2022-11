Amici22 | spoiler alert | la super puntata di Domenica 27 Novembre

(Di sabato 26 novembre 2022) Grandi nomi della musica italiana sono già approdati nello studio di Maria De Filippi per presentare i loro ultimi brani o per giudicare i talenti di Amici 22. AllertaGrandi nomi della musica italiana sono già approdati nello studio di Maria De Filippi per presentare i loro ultimi brani o per giudicare i talenti di Amici 22. A fare ritorno nel talent, sono stati, però, anche ex allievi, ora famosi artisti, che con piacere hanno mostrato a Maria e ai prof il frutto del loro lavoro. Dopo Achille Lauro, Nek, Giorgia, Alessandra Amoroso, Giordana Angi, Nali, Alex, Sangiovanni, Luigi, Marco Mengoni, Fabrizio Moro, ma anche Ornella Vanoni, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio, chi saranno quindi gli ospiti di27? In studio vedremo, come giudici della gara canto di interpretazione: Cristiano Malgioglio, Irama e ...

A svelare glisulla nuova puntata ci ha pensato l'informatissima pagina di Amici News , in ... (grazie a: SuperGuidaTV e Amici News) #blogtivvu #amici ##amicispoiler #amicianticipazioni ...Ecco gli altri: Ultimi in classifica Piccolo G e WAX. Quest'ultimo ci è rimasto davvero ... Link: https://t.co/1oWd6CCo8X #AMICI NEWS (@amicii_news) October 12, 2022Nella puntata in onda il 27 novembre sono in arrivo provvedimenti disciplinari per la classe, che ancora una volta non si è dimostrata in grado di tenere in ordine la casetta e di assumersi le proprie ...Un'altra registrazione dell'appuntamento della domenica di Amici 22 si è consumata negli studi di Roma e puntualmente cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sui ...